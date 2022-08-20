Ещё 21 новый автомобиль для медиков поступил в Псковскую область

15:01, 20 августа 2022, ПАИ

Ещё 21 автомобиль медицинской службы поступил в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Восемь автомобилей прибыли в Бежаницкую межрайонную больницу. После оформления документов пять машин останутся в Бежаницах, а три направят в Локнянский филиал медицинского учреждения.

Семь машин получила Великолукская межрайонная больница, три машины поставили в Струги Красные, две – в Невель и одну – в Опочку. Вопрос распределения автомобилей между филиалами будет решаться после оформления документов.

«Автомобили медицинской службы – это большое подспорье для медицинских работников, которые живут и трудятся в удалённых населённых пунктах. Фельдшера и врачи должны иметь возможность быстро добраться до любого пациента и оперативно отправить анализы для лабораторных исследований. Уверен, что новые автомобили облегчат непростой труд наших медиков», – подчеркнул глава региона.