Работы по подготовке к открытию школы на улице Заслонова в Великих Луках проконтролировала Вера Емельянова

15:37, 20 августа 2022, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 19 августа находилась с рабочей поездкой в Великих Луках. Её визит в первую очередь был посвящён контролю за завершающим этапом работ по открытию школы на 800 мест на улице Заслонова. В осмотре учреждения образования, которому присвоен статус инженерно-экономического лицея (ИЭЛ), также приняли участие глава Великих Лук Николай Козловский, глава администрации города Андрей Беляев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала первый вице-губернатор посетила лицей, прошла по внутренним помещениям, оценила работы по благоустройству пришкольной территории. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. В настоящее время заканчивается монтаж системы вентиляции в бассейне, приводится в порядок территория, идёт установка малых архитектурных форм. Говоря о подъезде к лицею, Андрей Беляев отметил, что необходимые дорожные работы на этом участке завершат к началу учебного года.

Напомним, школа оснащена двумя спортивными залами, тренажерным залом, двумя чашами бассейнов, тиром, площадками для спортивных игр. Учебная часть учреждения полностью готова к работе. Классы наполнены мебелью и оборудованием, обеспечены учебно-методическими комплектами. Директор школы Юлия Ярышкина заверила, что преподавательский коллектив сформирован, классы полностью набраны, всех учащихся, в том числе и первоклассников обеспечат учебниками в полном объёме.

Чуть позже на совещании с профильными специалистами рассмотрели полный комплекс вопросов, касающихся подготовки образовательного учреждения к открытию. В настоящее время в стадии получения находится разрешительная документация на ввод здания в эксплуатацию. По итогам обсуждения Вера Емельянова дала ряд поручений, которые касаются подготовки к открытию новой великолукской школы 1 сентября.

Кроме того, в рамках рабочего выезда первый вице-губернатор в Невельском районе на площадке одного из пунктов временного пребывания также встретилась и пообщалась с гражданами, вынужденно покинувшими территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.