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Общество

85-летие отмечает режиссёр Андрей Кончаловский

Режиссёр и народный артист РСФСР Андрей Кончаловский отмечает сегодня 85 лет со дня своего рождения.

В частности, с юбилеем режиссёра поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России и за её пределами Андрея Кончаловского знают «как выдающегося режиссёра и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека». Президент пожелал Андрею Кончаловскому доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье писателя, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Андрей Кончаловский известен зрителю по работам «Дворянское гнездо», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и многим другим.

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