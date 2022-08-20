Жара до +29 градусов прогнозируется в Псковской области 21 августа

17:41, 20 августа 2022, ПАИ

21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +11 до +16 градусов, днём – от +24 до +29.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.