Жара до +29 градусов прогнозируется в Псковской области 21 августа
21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +11 до +16 градусов, днём – от +24 до +29.
Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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