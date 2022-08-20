В Печорах сохранят булыжное мощение во время благоустройства территорий
Что будет сделано в Печорах в рамках благоустройства, рассказал глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Работы планируется провести в следующем году», – заявил губернатор Псковской области. В рамках первого этапа будет проведено благоустройство площади и прилегающей территории. Планируется сохранить существующее булыжное мощение и добавить новое, установить павильоны и организовать места отдыха. Из федерального бюджета на работы будет выделено 70 млн рублей.
Напомним, что проект благоустройства исторической части Печор вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
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