В Печорах сохранят булыжное мощение во время благоустройства территорий

18:15, 20 августа 2022, ПАИ

Что будет сделано в Печорах в рамках благоустройства, рассказал глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Работы планируется провести в следующем году», – заявил губернатор Псковской области. В рамках первого этапа будет проведено благоустройство площади и прилегающей территории. Планируется сохранить существующее булыжное мощение и добавить новое, установить павильоны и организовать места отдыха. Из федерального бюджета на работы будет выделено 70 млн рублей.

Напомним, что проект благоустройства исторической части Печор вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.