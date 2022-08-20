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Общество

Пскович Алексей Гиацинтов занял второе место на Гонке Героев

Житель Пскова Алексей Гиацинтов принял участие в самом масштабном забеге с препятствиями в России, который прошел сегодня, 20 августа, в Челябинске, об этом сообщает группа Вконтакте «Школа Бега «PRO SPORT» Псков».

Гонка Героев предоставляет возможность каждому выбежать из своей зоны комфорта. Спортсмены соревновались на полигоне Чебаркуль.

Наш земляк Алексей Гиацинтов преодолел Гонку Героев и занял второе место.

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