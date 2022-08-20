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Два взрывоопасных предмета идентифицировал поисково-спасательный отряд

Фото: ПАИ

Поисково-спасательный отряд идентифицировал два  взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал ПАИ ПСКОВСКАЯ СВОДКА.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Псковском районе у деревни Знаменка в лесном массиве идентифицирован артиллерийский снаряд – 76 мм – 2 единицы.

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