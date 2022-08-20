День посёлка Кунья отмечают сегодня жители на центральной площади

19:58, 20 августа 2022, ПАИ

На центральной площади поселка Кунья сегодня проходят масштабные гуляния в честь Дня посёлка, сообщает газета «Пламя».

Утро началось с детских развлечений в виде батутов, электромобилей, а также всеми любимых поп-корна и сладкой ваты. Основная торжественная часть началась в 16:00 – жителей района ожидала концертная программа «Здесь Родины моей начало».

Для любителей особенностей традиций была подготовлена выставка народно-прикладного творчества «Город мастеров» и мастер-классы «Ручки золотые».

Не обошлось и без вкусных торговых рядов с шашлыком, мороженым и многим другим.

Завершающим этапом вечера для жителей Куньи стала концертная программа ДК ЛК города Великие Луки «Милый Сердцу уголок».