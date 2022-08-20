Нетрезвая женщина управляя автомобилем сбила пешехода и врезалась в забор частного дома в Псковском районе
В Пскове на улице Советской Армии у дома 27, нетрезвая женщина, управляя автомобилем Renault Logan не справилась с управлением и вылетала на тротуар, после чего сбила 18-летнего пешехода и врезалась в забор частного дома.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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Нетрезвая женщина управляя автомобилем сбила пешехода и врезалась в забор частного дома в Псковском районе
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