Нетрезвая женщина управляя автомобилем сбила пешехода и врезалась в забор частного дома в Псковском районе

19:43, 20 августа 2022, ПАИ

В Пскове на улице Советской Армии у дома 27, нетрезвая женщина, управляя автомобилем Renault Logan не справилась с управлением и вылетала на тротуар, после чего сбила 18-летнего пешехода и врезалась в забор частного дома.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.