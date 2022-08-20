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Политика

Жительница Плюсского района поделилась фотографией своего большого помидора

Александра Логачева вырастила помидор весом 1.300 грамм.

Александра Логачева поделилась фотографией огромного помидора, который может претендовать на звание «Самый большой помидор» Плюсского района, сообщает Псковскому агентству информации газета «Плюсский край».

Напомним, что в каждом районе области сейчас проходит районный этап сбора заявок на конкурс. Он продлится до 29 августа. Следующий этап – районное голосование  в группах Вконтакте, которое будет проходить до 30 августа. Сбор победителей от районов на областной этапе – 31 августа 2022 года. Голосование на областном этапе с 1 по 2 сентября 2022 года.

Площадками для проведения становится в официальные сообщества в «ВКонтакте» районных газет и сайт издания informpskov.ru (информационное сопровождение конкурса, голосование) и официальная группа в социальных сетях («ВКонтакте»).

Организатором конкурса выступает АНО ИД «Медиа-60».

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