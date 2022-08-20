Жительница Плюсского района поделилась фотографией своего большого помидора

20:15, 20 августа 2022, ПАИ

Александра Логачева поделилась фотографией огромного помидора, который может претендовать на звание «Самый большой помидор» Плюсского района, сообщает Псковскому агентству информации газета «Плюсский край».

Напомним, что в каждом районе области сейчас проходит районный этап сбора заявок на конкурс. Он продлится до 29 августа. Следующий этап – районное голосование в группах Вконтакте, которое будет проходить до 30 августа. Сбор победителей от районов на областной этапе – 31 августа 2022 года. Голосование на областном этапе с 1 по 2 сентября 2022 года.

Площадками для проведения становится в официальные сообщества в «ВКонтакте» районных газет и сайт издания informpskov.ru (информационное сопровождение конкурса, голосование) и официальная группа в социальных сетях («ВКонтакте»).

Организатором конкурса выступает АНО ИД «Медиа-60».