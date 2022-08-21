Строительство ФАПов в Плюссе подходит к завершающему этапу

22:08, 20 августа 2022, ПАИ

Подходят к завершающему этапу работы по ФАПу д.Заполье Плюсского района, об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Плюсский край».

Планируются внутренние работы и благоустройство территории. В этом году объект будет полностью сдан.



Также в этом году запланировано строительство в Плюсском районе еще четырёх ФАПов на основе модульных, быстровозводимых конструкций, это ФАПы в д. Андромер, д.Должицы, д.Игомель, ФАП д.Новоселье.