Строительство ФАПов в Плюссе подходит к завершающему этапу
Подходят к завершающему этапу работы по ФАПу д.Заполье Плюсского района, об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Плюсский край».
Планируются внутренние работы и благоустройство территории. В этом году объект будет полностью сдан.
Также в этом году запланировано строительство в Плюсском районе еще четырёх ФАПов на основе модульных, быстровозводимых конструкций, это ФАПы в д. Андромер, д.Должицы, д.Игомель, ФАП д.Новоселье.
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