На «Ледовом побоище» гости могли посетить интерактивную выставку-квест «В чём сила»

20:40, 20 августа 2022, ПАИ

Гости фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище», который прошел 20 августа в деревне Самолва Гдовского района, смогли посетить интерактивную выставку-квест «В чём сила», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Единственная в своем роде интерактивная выставка посвящена князю Александру Невскому. Больше таких нигде нет, потому что она создана специально для Себежского национального парка. Выставка состоит из 13 этапов, взаимосвязанных между собой», – рассказала корреспонденту Псковского агентства информации сотрудник отдела экопросвещения национального парка «Себежский» Юлия Константинова.

Также Юлия Константинова отметила, что гости фестиваля сегодня очень охотно посещали интерактивный квест. Довольны посещением экспозиции, по словам Юлии Константиновой, остались не только дети, но и взрослые.

По её словам, выставка открылась в апреле. В летнее время она работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 21:00.