В Пскове пройдет велозаезд в честь празднования Дня Государственного флага
22 августа в 18:30 пройдет велопробег в честь празднования Дня Государственного флага России начнётся около надписи «Россия начинается здесь». Всех зарегистрирующихся желающих встретит координатор и объяснит дальнейшие действия.
Поддать заявку на участие можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxkjTcTTdGpPwchq1QyJ9p1GfcNgtDIdSoCQH69uZPImeL1g/viewform
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20 августа 2022
В Пскове пройдет велозаезд в честь празднования Дня Государственного флага