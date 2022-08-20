Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителя Псковской области спасли под Санкт-Петербургом

Спасатели в Ленинградской области провели настоящее расследование, чтобы спасти туриста из Пскова. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Экстремум».

Мужчина приехал в гости к друзьям и потерялся в лесу, о чем сообщил по телефону спасателям.

«Я в лесу потерялся! Помогите! В каком? Вообще не знаю в каком! Я из Псковской области к друзьям приехал. А сейчас в лесу! Мы в какую-то деревню уехали, деревню Ясино помню… А теперь я в лесу и выйти не могу. Я идти уже не могу. У меня ботинки сломались и носки порвались совсем. Ноги болят. Совсем не знаю, где я», — вот с такой заявки началась очередная поисково-спасательная операция.

Поиски затрудняли сразу несколько моментов. Во-первых, во всей Ленинградской области нет ни одного населённого пункта с названием Ясино. Во-вторых, телефон мужчины быстро разрядился.

Спасатели отследили, что звонок был совершён в районе деревни Матокса, в 40 км на север от Петербурга. На место выехали две группы с сиренами, однако мужчину они не нашли.

Спасатели в социальных сетях нашли приятеля заблудившегося, однако тот не смог объяснить, в каком месте они заходили в лес. Ещё один приятель, обитающий в Янино-1, показал на карте приблизительное место.

В результате спасателям спустя два дня всё-таки удалось найти мужчину, которому предоставили тапочки и тёплые носочки и отвезли отсыпаться на дачу к одному из добровольцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 августа 2022

Строительство ФАПов в Плюссе подходит к завершающему этапу
20 августа 2022

Третий фестиваль «Музыка на воде» завершился бурными овациями слушателей
20 августа 2022

Жителя Псковской области спасли под Санкт-Петербургом
20 августа 2022

В Пскове пройдет велозаезд в честь празднования Дня Государственного флага

20 августа 2022

Редкую змею из «Красной книги» запечатлел житель Новоржевского района

20 августа 2022

На «Ледовом побоище» гости могли посетить интерактивную выставку-квест «В чём сила»
20 августа 2022

Жительница Плюсского района поделилась фотографией своего большого помидора
20 августа 2022

День посёлка Кунья отмечают сегодня жители на центральной площади

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...