Жителя Псковской области спасли под Санкт-Петербургом

21:34, 20 августа 2022, ПАИ

Спасатели в Ленинградской области провели настоящее расследование, чтобы спасти туриста из Пскова. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Экстремум».

Мужчина приехал в гости к друзьям и потерялся в лесу, о чем сообщил по телефону спасателям.

«Я в лесу потерялся! Помогите! В каком? Вообще не знаю в каком! Я из Псковской области к друзьям приехал. А сейчас в лесу! Мы в какую-то деревню уехали, деревню Ясино помню… А теперь я в лесу и выйти не могу. Я идти уже не могу. У меня ботинки сломались и носки порвались совсем. Ноги болят. Совсем не знаю, где я», — вот с такой заявки началась очередная поисково-спасательная операция.

Поиски затрудняли сразу несколько моментов. Во-первых, во всей Ленинградской области нет ни одного населённого пункта с названием Ясино. Во-вторых, телефон мужчины быстро разрядился.

Спасатели отследили, что звонок был совершён в районе деревни Матокса, в 40 км на север от Петербурга. На место выехали две группы с сиренами, однако мужчину они не нашли.

Спасатели в социальных сетях нашли приятеля заблудившегося, однако тот не смог объяснить, в каком месте они заходили в лес. Ещё один приятель, обитающий в Янино-1, показал на карте приблизительное место.

В результате спасателям спустя два дня всё-таки удалось найти мужчину, которому предоставили тапочки и тёплые носочки и отвезли отсыпаться на дачу к одному из добровольцев.