Центру дополнительного образования в Локне исполнилось 60 лет
В этом году исполняется 60 лет Центру дополнительного образования, сообщает редакция газеты «Восход» Локнянского района.
Центр дополнительного образования реализует общеобразовательные программы по пяти направленностям: художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. В Центре работают 8 педагогов дополнительного образования и совместители на базе других образовательных учреждений. Ежегодно в Центре проходят десятки конкурсов, выставок, конференций, мастер-классов.
Подарочный сертификат Центру дополнительного образования на укрепление материально-технической базы в связи с юбилеем глава Локнянского района Нина Степанова вручила директору Центра Татьяне Михайловой.
Также глава района вручила памятный подарок Татьяне Козловой, бывшему руководителю Подберезинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
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