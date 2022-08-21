Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сразу пять аистов из гдовского приюта побывали на приёме у ветеринарного врача

Сразу пять аистов из волонтёрского центра «Дом белого аиста» в Гдовском районе побывали на приёме у ветеринарного врача-хирурга Павла Синицы, вышедшего из отпуска в псковской клинике, сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Ане и Ване из Бешкино доктор снял блокируемые пластины с крыльев, их лечение закончено, результатом врач остался доволен, полное срастание костей. Чаплину – подправил крыло после хирургической операции Смоленских коллег. Васечке из Замогилья сформировал культю на сломанном крыле, удалённом в домашних условиях неделю назад. Аистёнку-новичку Крёкше из Порховской деревни Пески – Крекшины удалил сломанную кисть крыла.

«Вечером мы с аистами благополучно добрались домой. Аисты мужественно перенесли поездку в тридцатиградусную жару. Аистиный дом очень ждал выхода на работу замечательного доктора. Сил, хорошего настроения и спокойной работы, Павел Александрович! Благодарим вас за труд, за спасение прекрасных аистов», – написала Марина Сиденко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 августа 2022

Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M
21 августа 2022

День офицера отмечают в России 21 августа
21 августа 2022

С Днём Воздушного Флота поздравил псковских авиаторов Александр Котов

21 августа 2022

Сразу пять аистов из гдовского приюта побывали на приёме у ветеринарного врача
21 августа 2022

День Воздушного Флота России празднуют 21 августа
21 августа 2022

В эти выходные Луки Парк отмечает свой День рождения

20 августа 2022

В Палкинском районе в селе Качаново отметили День села
20 августа 2022

Центру дополнительного образования в Локне исполнилось 60 лет

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...