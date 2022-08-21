Сразу пять аистов из гдовского приюта побывали на приёме у ветеринарного врача

09:31, 21 августа 2022, ПАИ

Сразу пять аистов из волонтёрского центра «Дом белого аиста» в Гдовском районе побывали на приёме у ветеринарного врача-хирурга Павла Синицы, вышедшего из отпуска в псковской клинике, сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Ане и Ване из Бешкино доктор снял блокируемые пластины с крыльев, их лечение закончено, результатом врач остался доволен, полное срастание костей. Чаплину – подправил крыло после хирургической операции Смоленских коллег. Васечке из Замогилья сформировал культю на сломанном крыле, удалённом в домашних условиях неделю назад. Аистёнку-новичку Крёкше из Порховской деревни Пески – Крекшины удалил сломанную кисть крыла.

«Вечером мы с аистами благополучно добрались домой. Аисты мужественно перенесли поездку в тридцатиградусную жару. Аистиный дом очень ждал выхода на работу замечательного доктора. Сил, хорошего настроения и спокойной работы, Павел Александрович! Благодарим вас за труд, за спасение прекрасных аистов», – написала Марина Сиденко.