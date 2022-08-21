Прогнозы на осень можно делать по погоде сегодня

09:50, 21 августа 2022, ПАИ

21 августа православные отмечают память епископа Мирона Критского, сообщает calend.ru. По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита, зная о добросердечии Мирона, единодушно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», — приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

В этот день старики загадывали детям загадки про ветер. Многие из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится детина — удержу нет; уляжется — не видать, не слыхать».

Если вдруг на Мирона выпадал иней — значит, следующим летом можно было надеяться на хороший урожай. Такое явление было нередким, ведь уже случались настоящие холода. Недаром говорили: «На Мирона всему час: держи рукавички про запас».

На Мирона было принято собирать в лесу ежевику — сочную, кисло-сладкую ягоду, которая содержит много полезных веществ. На Руси люди хорошо знали о целебных свойствах ежевики и применяли ее как противопростудное и потогонное средство. Впрочем, эту ягоду ценили также за вкус и аромат, ели как лакомство в свежем виде, готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. Листья ежевики заваривали как чай — вместе с листьями смородины и земляники.