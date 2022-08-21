День офицера отмечают в России 21 августа

11:14, 21 августа 2022, ПАИ

Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ, появился и уже несколько лет 21 августа ежегодно отмечается День офицера России.

В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации. Именно Государственный флаг подчёркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности, он – объект равнения для каждого офицера.

Помимо служебного долга, офицеров всегда объединял кодекс чести, нигде не прописанный, но неукоснительно соблюдаемый. Офицерский состав — лицо государства, её основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которых есть офицерский состав.

Люди, являющие собой командный состав, помимо сугубо профессиональных навыков должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таких понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, честность, верность.