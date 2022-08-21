Житель многоэтажки в Борисовичах подозревается в фиктивной регистрации иностранцев
Житель многоэтажки в Борисовичах подозревается в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
36-летний пскович зарегистрировал в квартире многоэтажного дома на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района пять граждан Республики Азербайджан. Ведется проверка.
Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.
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