Водитель автомобиля вылетел в кювет в Опочецком районе
В Опочецком районе водитель автомобиля Opel двигаясь из Идрицы в Санкт-Петербург, на одном из участков дороги Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь, не справился с управлением и вылет в кювет с последующим опрокидыванием, по причине неисправности колеса автомобиля.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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