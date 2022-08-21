Водитель автомобиля вылетел в кювет в Опочецком районе

11:56, 21 августа 2022, ПАИ

В Опочецком районе водитель автомобиля Opel двигаясь из Идрицы в Санкт-Петербург, на одном из участков дороги Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь, не справился с управлением и вылет в кювет с последующим опрокидыванием, по причине неисправности колеса автомобиля.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.