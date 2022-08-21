До +29 градусов прогреется воздух в Пскове 22 августа
22 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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