Мемориальную доску в память о погибшем на Украине земляке открыли в Себежском районе
В деревне Дубровка Себежского района открыли мемориальную доску в честь погибшего в марте во время спецоперации на территории Украины Артёму Максимову, сообщает газета «Призыв».
В церемонии приняли участие родственники Артёма, сослуживцы, односельчане, представители администрации Себежского района и поселения.
Открытие доски стало возможным благодаря инициативе местных жителей, помощи со стороны фирмы «Карельские мастерские» и директору МУП «Райводоканал» Себежского района Алексею Карандашеву.
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