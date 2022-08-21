В результате ДТП пострадал ребёнок
На 1-ом километре объездной дороги, на выезде из Гдова, произошло столкновение двух автомобилей Skoda Octavia и JAC.
В результате ДТП пострадал 5-летний ребёнок, госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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