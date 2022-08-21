Народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет
Старейший актер Театра им. Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Сегодня скончался старейший наш актер Николай Сергеевич Лебедев», - сказали в пресс-службе.
Сыграл в фильмах «Будни уголовного розыска», «Звезда пленительного счастья», «Экипаж», «Отпуск за свой счёт» и других.
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