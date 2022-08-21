Установлены три окна в бывшем клубе деревни Синяя Никола

18:14, 21 августа 2022, ПАИ

В здании бывшего клуба деревни Синяя Никола продолжаются работы по проекту регионального конкурса, сообщает Псковскому агентству информации газета «Заря» Красногородского района.

Напомним, в этом году одним из победителей первого регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений стало ТОС «Синяя Никола» с проектом «Вместе трудимся, отдыхаем, совершенствуемся», который является продолжением проекта предыдущего.

На сегодняшний день уже вставлены три окна в клубе, заменены полы в библиотечном помещении, видно, что демонтирована печь. Одно из окон библиотечного помещения будет заложено пеноблоками: строительный материал для этого уже закуплен. Планов у синеникольцев ещё немало, они не останавливаются на достигнутом.