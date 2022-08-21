Отведать исконно русские изящества можно было сегодня на Хлебном хуторе в Печорах

18:52, 21 августа 2022, ПАИ

Фестиваль «Молочные реки кисельные берега» на Хлебном хуторе в Печорском районе собрал сегодня желающих приобщиться к исконно русским ремёслам.

В программе мероприятия концерты творческих и музыкальных коллективов, мастер-классы, развлекательные площадки для детей, организованные зоны питания, хороводы, мастер-классы по исконно русским ремёслам, таким как выпечка хлеба, изготовление пряника, сыроварение, ткачество, шитьё, гончарное дело.

Более 70 видов печатных пряников, свежий хлеб, молочные продукты собственного производства, фермерские сладости и другие продукты, сделанные в Хлебном Хуторе.

На хуторе будут открыты новые ворота. Для встречи гостей на фестивале «Молочные реки, кисельные берега» организаторы приготовили кисти и краски. Всем желающим предлагают расписывать вместе новые тесовые ворота народной сибирской росписью. Руководить шоу будет мастер из Тюмени Нестерова Инна.