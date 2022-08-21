Фотографии самых активных читателей украсят Городищенскую библиотеку

19:13, 21 августа 2022, ПАИ

В Городищенской библиотеке решили организовать фотогалерею, где будут представлены самые активные читатели, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».

«Про таких людей говорят: «Они знают, чего хотят!» У них свои специфические интересы и запросы. Для них мы заказываем книги из других библиотек, подготавливаем справки и вместе ищем информацию в интернете. Их приход всегда радует и вдохновляет!» — делятся идеей библиотекари.

Выставка фотографий была приурочена к Всемирному дню фотографии, который отмечался 19 августа.