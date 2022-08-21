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Общество

Определены победители смотр-конкурса в Новоржеве

Фото: Земля новоржевская.

В Новоржеве на день города были подведены итоги смотр-конкурса по благоустройству и озеленению территории «С любовью к городу», об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

За месяц до празднования Дня города администрация городского поселения «Новоржев» объявила о проведении смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территорий «С любовью к городу». Он проводился в двух номинациях: «Цветущий двор» (для многоквартирных домов) и «Лучший приусадебный участок».

К сожалению, заявок для участия в конкурсе поступило не так много, хотя трудолюбивым хозяевам и хозяюшкам есть что показать. Накануне 20 августа специальная комиссия проехала по улицам города и определила лучших.

Итоги конкурса были озвучены в ходе торжественной части на Дне города. В номинации «Лучший приусадебный участок» первое место присуждено Дмитрию и Людмиле Петровым (улица Рабоче-Крестьянская, д. 17А), второе – Наталье Башечкиной (улица Молодежная, д.2). Третье место поделили Татьяна Виссарионова (улица Александра Заходского, д.19) и Зинаида Орлова (улица Павла Дубового, д.4).
Среди дворов многоквартирных домов лучшим был отмечен двор дома 152А по улице Пушкина.
Вручая Благодарности и ценные подарки хозяевам лучших участков, глава администрации г/п «Новоржев» Эдуард Волков поблагодарил их за красоту и уют, которые они создают вокруг домов и тем самым украшают улицы города.

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