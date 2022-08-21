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Краеведческая встреча состоялась в клубе Синей Николы

Фото: Заря.

Сегодня, 21 августа, в клубе Синей Николы состоялась очередная встреча с историком и краеведом Юрием Коновым, сообщает Псковскому агентству информации «Заря» Красногородского района.

Темой беседы стала деятельность волостного самоуправления во второй половине XIX – начале XX веков на примере волостей Опочецкого и Островского уездов Псковской губернии. На мероприятие пришли все желающие. В своём докладе Юрий Геннадьевич сделал акцент на деятельность волостного самоуправления в нашем районе и привёл примеры из жизни Синеникольской волости. По окончании доклада получилась довольно оживлённая беседа по поводу услышанного. 

Так, участников беседы интересовали тонкости жизни сельских обществ, права старост сельских обществ, особенности работы волостного суда. По большей части, слушатели пришли к выводу, что в то время самоуправление в деревнях находилось на должном уровне, и провели параллель с настоящим временем: благодаря поддержке ТОС на федеральном уровне, постепенно возрождается местное самоуправление.

Особенную атмосферу беседы создавали песни под гитару в исполнении Валентины Власовой, а также место, в котором она проходила (музейная комната). Местных жителей, членов ТОС «Синяя Никола» порадовали подарки музейной комнате от краеведа Юрия Конова – это список волостных старшин Синеникольской волости 1872 – 1914 годов и список жителей Синей Николы на 1954 год (всего 11 дворов) с указанием фамилий, имён, отчеств, годов рождения, социального положения и места жительства. 

Завершилось мероприятие в уютной гостиной за чаепитием с домашней выпечкой.

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