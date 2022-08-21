22-летний парень утонул в реке Великой
В Опочке в реке Великой водолазной службой областной службы спасения обнаружено и извлечено тело 22-летнего мужчины, который утонул 19 августа. Тело передано следственно-оперативной группе.
На месте работали ПСО Великие Луки, сотрудники следственного комитета и полиции.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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