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Общество

Две золотых медали завоевали спортсмены из Великих Лук

Фото спортивного клуба.

Великолучане завоевали 2 золотые награды на турнире во Ржеве, сообщает Псковскому агентству информации газета «Великолукская Правда. Новости».

20 августа в Ржеве состоялся Турнир «Ржевский рубеж» по смешанному боевому единоборству ММА. Участие в состязаниях приняли и воспитанники Клуба единоборств «Отечество – Псковская область».
Первые места заняли Кирилл Щелкунов и Максим Ширинов, второе место – Дмитрий Рогов, и бронзу взял Вадим Никифоров.

 

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