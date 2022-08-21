Две золотых медали завоевали спортсмены из Великих Лук
Великолучане завоевали 2 золотые награды на турнире во Ржеве, сообщает Псковскому агентству информации газета «Великолукская Правда. Новости».
20 августа в Ржеве состоялся Турнир «Ржевский рубеж» по смешанному боевому единоборству ММА. Участие в состязаниях приняли и воспитанники Клуба единоборств «Отечество – Псковская область».
Первые места заняли Кирилл Щелкунов и Максим Ширинов, второе место – Дмитрий Рогов, и бронзу взял Вадим Никифоров.
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