Очередная гуманитарная помощь из Псковской области прибыла в Берислав
Псковская область продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Берислава, сообщает глава региона в своем telegram-канале.
Сейчас в регионе проходит акция «Собери ребёнка в школу», в рамках которой идет сбор необходимых канцелярских принадлежностей и рюкзаков для малообеспеченных жителей Псковской области и Бериславского района.
«Изначально акция была анонсирована до 5 сентября, но мы продлим срок сбора до конца месяца, так как учебный год в Бериславе начнётся чуть позже», - заявил Михаил Ведерников.
Губернатор также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой важной работе.
Сбор гуманитарной помощи осуществляет Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.
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