Очередная гуманитарная помощь из Псковской области прибыла в Берислав

21:09, 21 августа 2022, ПАИ

Псковская область продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Берислава, сообщает глава региона в своем telegram-канале.

Сейчас в регионе проходит акция «Собери ребёнка в школу», в рамках которой идет сбор необходимых канцелярских принадлежностей и рюкзаков для малообеспеченных жителей Псковской области и Бериславского района.

«Изначально акция была анонсирована до 5 сентября, но мы продлим срок сбора до конца месяца, так как учебный год в Бериславе начнётся чуть позже», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой важной работе.

Сбор гуманитарной помощи осуществляет Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.