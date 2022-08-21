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Политика

Очередная гуманитарная помощь из Псковской области прибыла в Берислав

Псковская область продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Берислава, сообщает глава региона в своем telegram-канале.

 Сейчас в регионе проходит акция «Собери ребёнка в школу», в рамках которой идет сбор необходимых канцелярских принадлежностей и рюкзаков для малообеспеченных жителей Псковской области и Бериславского района.

«Изначально акция была анонсирована до 5 сентября, но мы продлим срок сбора до конца месяца, так как учебный год в Бериславе начнётся чуть позже», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой важной работе.

Сбор гуманитарной помощи осуществляет Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

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