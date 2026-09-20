Пётр Алексеенко: КПРФ – передовая оппозиционная партия, а не догоняющая

21:23, 20 сентября 2026, ПАИ

КПРФ является передовой оппозиционной силой, а не догоняющей, заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в ходе политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Не догоняющая. Мы оппозиционная и передовая партия. Основная оппозиционная партия. Партия авангардная, передовая, не догоняющая», – сказал Алексеенко, отвечая на вопрос ведущего о том, когда компартии надоест быть в роли догоняющих.

Он также дал прогноз итогов выборов: «Прогнозирую, как всегда, первое место среди оппозиционных партий».

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.