Праздничный концерт накануне праздника состоялся в Бежаницах
21 августа, накануне праздника, на летней эстраде парка отдыха посёлка Бежаницы состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню российского флага, сообщает Псковскому агентству информации газета «Сельская новь» Бежаницкого района.
Мероприятие началось с выступления первого заместителя главы администрации района Елены Ивановой.
«Флаг – один из важных символов государства, который связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства», – отметила Елена Михайловна в своей речи и пожелала землякам мира, добра, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и согласия.
Концертная программа была подготовлена коллективами и солистами Бежаницкого районного Центра культуры. Песни о родном крае и хореографические номера зрители встречали дружными аплодисментами. Программа получилась душевной и торжественно-патриотичной одновременно.
22 августа цикл мероприятий, приуроченных к Дню государственного флага Российской Федерации, продолжится акциями, флешмобом и уроком истории молодёжного Центра «Юность», а также книжной выставкой в центральной районной библиотеке.