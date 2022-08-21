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Праздничный концерт накануне праздника состоялся в Бежаницах

Фото газеты "Сельская новь".

21 августа, накануне праздника, на летней эстраде парка отдыха посёлка Бежаницы состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню российского флага, сообщает Псковскому агентству информации газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Мероприятие началось с выступления первого заместителя главы администрации района Елены Ивановой.

«Флаг – один из важных символов государства, который связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства», – отметила Елена Михайловна в своей речи и пожелала землякам мира, добра, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и согласия.

Концертная программа была подготовлена коллективами и солистами Бежаницкого районного Центра культуры. Песни о родном крае и хореографические номера зрители встречали дружными аплодисментами. Программа получилась душевной и торжественно-патриотичной одновременно.

22 августа цикл мероприятий, приуроченных к Дню государственного флага Российской Федерации, продолжится акциями, флешмобом и уроком истории молодёжного Центра «Юность», а также книжной выставкой в центральной районной библиотеке.

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