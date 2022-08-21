Два автомобиля столкнулись у АЗС в Великих Луках
В Великих Луках на Октябрьском проспекте у автомобильной заправочной станции произошло столкновение автомобилей LADA Priora и ВАЗ 2107.
Водители от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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