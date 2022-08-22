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Интеллектуальный исторический квест провела команда ПсковГУ для школьников

Интеллектуально-развлекательный квест с элементами анимации и драматизации «От Петра I до Василия Шуйского: сквозь историю веков» провела для школьников, учителей и экспертов олимпиады команда ПсковГУ. В неё вошли доцент кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова, студентка ИГУМ Ксения Георгиева, магистрант ИГУМ Мария Медведева и студент колледжа Павел Тимофеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло в рамках работы летней исторической школы «Основы подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по истории» (августовский этап учебно-тренировочных сборов по подготовке к ВсОШ по истории).

«История – это живая составляющая нашего мировоззрения, – отметила Екатерина Гончарова. – И самой интересной формой познания исторических событий прошлого становятся интерактивные квест-программы».

Участники продемонстрировали свои знания об исторических событиях от петровского времени до эпохи Средневековья. Отправной точкой квеста стали Петровские бастионы, у стен которых школьников встретил сам Пётр I, его роль сыграл Павел Тимофеев. Император проверил ребят на знание хода событий Северной войны и ключевой роли Пскова в победе над шведами. Затем участники продвинулись вглубь веков и узнали, почему всё-таки «Россия начинается здесь». У Покровского угла состоялся суперфинал, где ребятам нужно было правильно назвать предметы быта и гардероба Средневековья.

Добавим, партнёром ПсковГУ выступил Туристский информационный центр Псковской области, который предоставил памятные подарки для участников квеста в виде наборов информационных материалов о регионе и его достопримечательностях.

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