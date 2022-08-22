Перекрёсток улиц Яна Фабрициуса и Металлистов закрыли в Пскове

08:21, 22 августа 2022, ПАИ

Перекрёсток улиц Яна Фабрициуса и Металлистов в Пскове закрыли для движения транспорта с 22 августа по 1 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация выполнит замену инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда, при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.