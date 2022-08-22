Количество самозанятых подростков в России за год увеличилось вдвое

08:46, 22 августа 2022, ПАИ

Количество самозанятых граждан России в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тысяч человек. Это почти на 50 % больше, чем за аналогичный период 2021 года, пишет газета «Известия».

Отмечается, что лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых подростков являются Москва (12,8 тысячи человек), Санкт-Петербург (5,3 тысячи человек), Московская область (4,3 тысячи человек), Краснодарский край (3,6 тысячи человек), Татарстан (3,5 тысячи человек).

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество подростков от 14 до 17 лет в России составляло 6,1 млн человек.