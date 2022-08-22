Россияне стали чаще закупаться в секонд-хендах

09:06, 22 августа 2022, ПАИ

Россияне с начала года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках, пишет газета «Известия».

Так, количество операций по картам Московского кредитного банка в магазинах подержанной одежды с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты – в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Подобную тенденцию зафиксировали и в «Почта Банке»: его клиенты увеличили траты в магазинах секонд-хенд на 20 % с начала года. Вырос и средний чек покупок: с 940 рублей в прошлом году до 1080 в этом.

Подержанной одеждой россияне заинтересовались весной, самыми активными месяцами для покупок стали июнь и июль. Граждане стали чаще покупать вещи в секонд-хендах на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, считают аналитики банков.

Специалисты ожидают дальнейшего увеличения объёма и количества операций в магазинах подержанной одежды, обуви и аксессуаров.