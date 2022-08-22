С Днём российского флага поздравил жителей региона Александр Котов

09:10, 22 августа 2022, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей с Днём Государственного флага Российской Федерации.

«Важным фактором для существования и развития государства является формирование собственной идентичности, и государственные символы играют в этом значимую роль. Бело-сине-красное полотнище для каждого жителя России наполнено особым смыслом и эмоциями. Флаг страны как национальный символ вобрал в себя всю историю и традиции многонационального народа, его сегодняшний день и стремление в будущее», - отметил председатель Собрания.

«Пусть Государственный флаг Российской Федерации всегда олицетворяет правду и силу, пусть под национальным стягом крепнет и процветает наше Отечество!» - заключил Александр Котов.