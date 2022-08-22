Носить маски, не дожидаясь указов, рекомендует псковичам врач

09:38, 22 августа 2022, ПАИ

Носить маски, не дожидаясь указов, рекомендует псковичам главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Не надо ждать начала ограничительных мер, необходимо носить маску и снижать риски.

В весенний период это вообще была идеальная форма защиты, помогающая защитить хотя бы от гриппа. Те темпы распространения коронавируса, которые есть, настораживают и пугают нас», - призналась медик.