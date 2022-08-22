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На форуме «Истоки» запускают смену «Школа русского языка»

В молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» в Псковской области приняли участие уже 300 человек, всего прошло три смены, рассказал в эфире передачи «Псковский телеграм Online» директор форума Василий Петряев.

Третья смена была посвящена молодым семьям с детьми, и самому младшему участнику было всего 7 лет.

«Может быть, и похоже на обычный лагерь, взрослые подчиняются общим правилам, но у нас более плотная образовательная программа и есть задачи по выполнению и разработке проектов. Отдалённо, можно сказать, что это лагерь для взрослых», - сказал Василий Петряев.

Сегодня, 22 августа, на форум заезжают участники четвертой смены - «Школа русского языка». Василий Петряев отметил, что на эту смену прибудут филологи, блогеры, журналисты, будут участники, которым интересна тематика русского языка. Мероприятия организуются совместно с институтом имени Пушкина.

«В программе заложен деятельный подход. В рамках первой смены помогали в благоустройстве захоронений, во второй - помогали перезахоранивать останки погибших в годы войны, к примеру», - рассказал Василий Петряев.

Напомним, что форум «Истоки» проходит в Печорском районе по поручению президента России Владимира Путина. Смены посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте от 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

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