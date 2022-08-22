Опубликована программа псковского фестиваля поэзии «Словенское поле 2022»

10:06, 22 августа 2022, ПАИ

Поэтический фестиваль «Словенское поле» состоится в Псковской области в одиннадцатый раз. В этом году он пройдёт с 2 по 4 сентября в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурсная программа фестиваля «Словенское поле 2022» включает одноимённый конкурс исторической поэзии и конкурс «На земле, где мы с тобою выросли…», посвящённый 250-летию образования Псковской губернии и 75-летию со дня рождения советского и российского поэта, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева.

Ожидается, что на фестиваль приедет до 60 человек из 13 регионов России и Белоруссии.

В частности, 2 сентября участники фестиваля посетят мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», открытый в сентябре 2021 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Поэты прочтут там свои стихи, посвященные Ледовому побоищу, а также другим знаменательным сражениям в российской истории, принёсшим славу русскому оружию.

В этот же день в 18:30 на набережной реки Великой состоится возложение участниками фестиваля цветов к памятнику солдату Первой мировой войны. И вновь прозвучат стихи, на этот раз посвящённые Первой мировой.

Основные мероприятия фестиваля «Словенское поле 2022» будут проводиться в древнем Изборске 3-4 сентября. Именно там, на легендарном Словенском поле, у Священного холма единения и славы России, в 10:00 3 сентября состоится торжественное открытие поэтического форума.

После торжественного открытия фестиваля и приношения к Священному холму земель из мест России, связанных со значимыми событиями в российской истории и историей российской литературы, все мероприятия фестиваля переместятся на сценическую площадку в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск».

Два дня у стен древней Изборской крепости будут звучать стихи, посвящённые истории России, там же пройдут поэтические конкурсы фестиваля, а также выступления юных участников международной историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии» с произведениями поэтов – участников Великой Отечественной войны.

Отдельно запланировано выступление известных российских поэтов Виктора Кирюшина, Игоря Тюленева, Вадима Терёхина, Василия Килякова и Ольги Флярковской, вошедших в 2022 году в жюри конкурсной программы фестиваля, а также выступления «поющих поэтов» - исполнителей авторской песни.

Завершится поэтический праздник 4 сентября награждением победителей конкурсной программы фестиваля, акцией «Книга в подарок», в рамках которой поэты подарят свои книги (с автографами) воспитанникам Великолукской школы-интерната, и литературно-музыкальным концертом с выступлением поэтов и бардов – участников фестиваля «Словенское поле 2022».

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.