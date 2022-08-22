О новых сменах форума «Истоки» в Псковской области рассказали организаторы

10:26, 22 августа 2022, ПАИ

Главной целью молодежного историко-культурного форума «Истоки» является привлечение интересных спикеров в конкретной тематической смене. Об этом рассказал директор форума Василий Петряев в эфире передачи «Псковский телеграм Online».

По его словам, главное — это привлечь не медийных личностей, а тех, кто будет интересен участникам. «Самый хороший форум — когда идет дискуссия, отдача в виде вопросов, когда к выступающему подходят участники и хотят что-то уточнить, поспорить», - подчеркнул Василий Петряев.

Директор молодежного форума также поделился информацией о предстоящих сменах: четвертая смена, которая начинается сегодня, посвящена русскому языку, пятая — школа творчества, в ходе которой ребята сделают граффити на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. В ходе этой смены дополнительно будут проводиться занятия вокалом и подготовка к концерту 1 сентября в Печорах. Шестой сменой станет школа историков, которую организуют совместно с Российским военно-историческим обществом. Седьмая — школа российских студенческих отрядов, восьмая — школа молодого патриота, девятая смена запланирована с участием «Музея Победы».

Последнюю, десятую, смену проведут для «Волонтёров культуры», которые выступили инициаторами проведения форума, отметил Василий Петряев. Он также добавил, что форум «Истоки» в Печорах станет ежегодным.