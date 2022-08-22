Два новых спектакля появятся в репертуаре Псковского драмтеатра

10:47, 22 августа 2022, ПАИ

Премьерные показы спектаклей «Ночь печальна» и «Што-с» пройдут в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 24 и 25 августа. Моноспектакли приглашенной артистки Ирины Евдокимовой войдут в репертуар театра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Ночь печальна» – композиция по произведениям Бунина и Рахманинова, пронизанная тоской о прошлом и болью расставания с родиной, величайшей любовью и тотальным одиночеством. Иван Бунин. Сергей Рахманинов. Два гения. Два эмигранта. В авторской программе Ирины Евдокимовой тонкой нитью сплетены воедино мелодика бунинской речи и музыка Рахманинова. «Што-с» – история о картах, дуэлях, роковой любви и привидениях, мистификация-скерцо по неоконченной повести Лермонтова «Штосс». Незавершенность последнего текста автора таит загадку: чем обернётся для главного героя карточная игра с призраком?» - рассказали в театре.

Ирина Евдокимова (Москва) – артистка театра и кино, сотрудничавшая с театрами «Современник», «Мастерская Петра Фоменко», Московским ТЮЗом, Театром музыки и поэзии Е. Камбуровой, лауреат международных театральных фестивалей. Артистка играла в спектаклях Петра Фоменко, Валерия Фокина, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Ильи Эпельбаума и других режиссеров. Многогранность таланта, отточенное мастерство, незаурядные вокальные данные позволяют Ирине Евдокимовой как играть роли в спектаклях разных жанров, так и мгновенно перевоплощаться из одного образа в другой в пределах моноспектакля.

Со спектаклями «Ночь печальна» и «Што-с» Ирина Евдокимова выступала в Москве, Петербурге, других городах России и за рубежом. Зрители Псковского театра драмы смогут увидеть эти спектакли 24, 25 августа и 17, 18 сентября.

Спектакли будут проходить в Новом зале театра.

Подробнее о спектакле «Ночь печальна» — здесь. Подробнее о спектакле «Што-с» — по ссылке.