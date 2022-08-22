Временно отменить НДС на школьные товары предложили в Госдуме

11:36, 22 августа 2022, ПАИ

Отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели октября предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет информационный портал RT.

Борис Чернышов отметил, что ежегодно с началом подготовки к новому учебному году, в середине августа, российские семьи с детьми школьного возраста начинают закупку соответствующих товаров.

Согласно актуальным данным Росстата, стоимость «школьного набора» только для первоклассника в этом году уже выросла больше чем на 12%.

Парламентарий подчеркнул, что вещи и школьные принадлежности требуются также и учащимся постарше, в итоге сборы в школу становятся очень затратным процессом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу. Речь идёт об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьёзной поддержкой для многих бюджетов российских семей», — говорится в тексте обращения Бориса Чернышова на имя заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Вице-спикер Госдумы предложил проработать этот вопрос совместно с Министерством финансов.

Ранее он предлагал создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей.