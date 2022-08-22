День открытых дверей НКО пройдёт в Пскове

10:42, 22 августа 2022, ПАИ

Городской праздник «День открытых дверей НКО» пройдет в Детском парке города Пскова 27 августа с 12:00 до 16:00. Гостей ждет насыщенная программа с участием исполнителей песен и танцев, шоу-программа и необычные творческие номера. Организаторы подготовили выступления клуба единоборств под аккомпанемент скрипки.

Все желающие смогут поучаствовать в квесте «Карта добра», с возможностью выиграть призы. Для прохождения квеста необходимо выполнять простые задания по знакомству с некоммерческими организациями, участвовать в мастер-классах, заполнить анкету, найти интересный для себя социальный проект, в котором можно принять участие.

На фестивале некоммерческие организации и общественники города Пскова расскажут о том, кто они такие, чем могут быть вам полезны, какие есть бесплатные услуги и для каких групп населения они работают. Также вы узнаете, кому можно помочь, куда отдать одежду, как помочь приютам, какие у нас есть программы по экологии и многое другое.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 будет организована дискуссионная площадка «Что из себя представляют городские сообщества и какое место в них занимают НКО» с участием горожан, представителей власти и НКО. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторами мероприятия являются АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке правительства Псковской области.