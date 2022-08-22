Фальшивую банкноту обнаружили в псковском банке
Фальшивую банкноту номиналом 1000 рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 19 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поддельная купюра поступила от местной жительницы 1952 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фальшивка изъята.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.
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