Великолучанин фиктивно прописал в квартире гражданку Таджикистана

12:02, 22 августа 2022, ПАИ

Житель Великих Лук фиктивно зарегистрировал гражданку Таджикистана в квартире дома на улице Береговой в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно статье 322.3 УК РФ, мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей. Либо наказанием будут принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.