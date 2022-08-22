Музейная экспозиция может появиться в одной из псковских церквей

12:26, 22 августа 2022, ПАИ

Часовня и музейная экспозиция могут появиться после реставрации сохранившихся объемов церкви Вознесения под колоколы XVI века в Снетогорском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Памятник архитектуры рядом с церковью Рождества Богородицы XIV века из списка ЮНЕСКО находится в полуруинированном состоянии. В ближайшее время ожидается решение методсовета о дальнейших действиях реставраторов.

Членами совета внесено предложение, которое поддержал митрополит Тихон, о том, чтобы отреставрировать сохранившееся основание церкви и полуразрушенный первый ярус. Разместить в них часовню и музейную экспозицию. Таким образом, монастырь получает дополнительные помещения. В них будет проведено отопление для поддержания температурно-влажностного режима. Вторым, менее популярным у специалистов, является предложение о консервации руин.